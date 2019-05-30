МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Группа "Интер РАО" по итогам выкупа у миноритариев консолидировала 100% акций "Томскэнергосбыта", сообщает компания.

"Компании группы "Интер РАО" консолидировали на своем балансе 100% акций "Томскэнергосбыта" по итогам завершения процедуры выкупа у миноритарных акционеров в соответствии с законом "Об акционерных обществах" (позволяет осуществить такой выкуп в случае приобретения более 95% акций публичного общества)", — говорится в сообщении компании.

"Интер РАО" отмечает, что консолидация акций "Томскэнергосбыта" соответствует стратегии группы "в части обеспечения оптимальной структуры владения и повышения эффективности управления активами".

"Томскэнергосбыт" является гарантирующим поставщиком Томской области, занимается покупкой и реализацией конечным потребителям электроэнергии на территории региона.