Сотрудники нефтехимического комплекса в Мексике эвакуированы из-за ложной угрозы взрыва
МЕХИКО, 30 мая /ПРАЙМ/. Сотрудники нефтехимического комплекса Pajaritos мексиканской компании Pemex на востоке страны эвакуированы из-за угрозы взрыва, сообщило издание Financiero.
Между тем, издание Heraldo de Mexico сообщило, что тревога оказалась ложной.
По данным службы гражданской обороны штата, в связи с предполагаемой угрозой были активированы протоколы безопасности.
https://1prime.ru/energy/20190531/830026473.html