МЕХИКО, 30 мая /ПРАЙМ/. Сотрудники нефтехимического комплекса Pajaritos мексиканской компании Pemex на востоке страны эвакуированы из-за угрозы взрыва, сообщило издание Financiero.

Между тем, издание Heraldo de Mexico сообщило, что тревога оказалась ложной.

По данным службы гражданской обороны штата, в связи с предполагаемой угрозой были активированы протоколы безопасности.