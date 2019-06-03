МОСКВА, 3 июн /ПРАЙМ/. Премьер-министр Бахрейна и дядя короля принц Халифа бен Салман Аль Халифа издал указ, согласно которому компаниям с иностранным капиталом разрешается добыча нефти и природного газа на территории королевства, сообщает официальное информационное агентство островного государства BNA.

"Компаниям с иностранным капиталом разрешается владеть 100% деятельности по добыче нефти и природного газа в королевстве Бахрейн", — цитирует агентство документ.

Согласно заявлению, иностранной головной компании необходимо иметь уже подписанный или находящийся на последней стадии подписания договор с правительством Бахрейна о разработке и производстве нефти и природного газа в стране.

Указ вступает в силу на следующий день после публикации его в официальном издании.