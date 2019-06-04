МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Структура "Интер РАО" ООО "Практика" получила 0,6% акций энергокомпании в рамках прошлогодней сделки с ФСК, следует из материалов энергокомпании.

Как отмечается в материалах, компания получила акции по договору купли-продажи ценных бумаг от 29 июня 2018 года.

В конце июня 2018 года "Интер РАО" сообщило о покупке у входящей в "Россети" ФСК за 24,5 миллиарда рублей 7% своих акций из принадлежавших сетевой компании 18,57%. Со стороны группы "Интер РАО" покупателями акций выступили АО "Интер РАО Капитал" (6,33%) и ООО "Практика" (0,67%).

Акционерами "Интер РАО" являются государственный "Роснефтегаз" (27,63%), Федеральная сетевая компания (9,24%). Квазиказначейский пакет акций, принадлежащий "Интер РАО Капитал", составляет 28,9%. Доля акций в свободном обращении — 33,74%.