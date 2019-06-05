МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Россия не отказывается от пролонгации договора с Украиной по транзиту газа, но нужно решить ряд вопросов, сотрудничество должно быть основано на нормальных коммерческих отношениях, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года.

"Что касается транзитных поставок через Украину, то мне приходилось об этом говорить, и еще раз выскажу свою позицию публично. Мы не отказываемся от пролонгации соответствующих договоров с Украиной и использования этого транзитного маршрута. Но это сотрудничество должно быть прагматичным. Оно должно быть основано на нормальных коммерческих отношениях, оно должно быть взаимовыгодным, там должны быть приемлемые тарифы. И конечно это сотрудничество должно развиваться, если для этого сложится необходимый фон", — сказал Медведев на пресс-конференции по итогам российско-словацких переговоров в Москве.

Он выразил надежду на то, что у нового руководства Украины прагматичность возобладает над политическими спекуляциями и транзит российского газа через страну сохранится.

"Мы надеемся, что, во всяком случае, у нового руководства Украины здесь прагматичные соображения, соображения, связанные с достижением нормальных договоренностей, основанных на прагматизме, возобладают над всякого рода политическими спекуляциями, и тогда такого рода транзит сохранится", — сказал Медведев на пресс-конференции по итогам российско-словацких переговоров в Москве.

Глава российского правительства также заявил о необходимости найти взаимовыгодные пункты сотрудничества для подключения Словакии к "Северному потоку-2"

"Мы понимаем озабоченность Словакии по поводу того, что будет происходить с транзитными доходами в случае исчезновения существующего транзитного сообщения и поставок из России в Европу через Украину. Но о чем я сказал господину председателю… — нам нужно найти состыковки и взаимовыгодные пункты сотрудничества по поводу подключения Словакии к газопроводу Nordstream 2, как, собственно, и к "Турецкому потоку", и такого рода обсуждения между нашими коллегами министрами уже ведутся, и сегодня об этом был разговор. Мы приглашаем еще раз наших друзей и партнёров из Словакии в этом участвовать", — сказал премьер-министр РФ.

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе, в частности в Словакии, Польше и Венгрии, что делает его дороже. Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года.