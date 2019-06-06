МОСКВА, 6 июн – ПРАЙМ. Компания "Россети" и Республика Адыгея в ходе ПМЭФ заключили ряд соглашений, направленных на повышение качества услуг по электроснабжению промышленных и бытовых потребителей, говорится в сообщении "Россетей".

Документы подписали генеральный директор компании "Россети" Павел Ливинский и Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов.

Стороны договорились создать условия для реализации мер, позволяющих исключить коммерческие потери при транспорте электроэнергии, минимизировать аварийность в электросетевом комплексе, повысить доступность сетевой инфраструктуры, в том числе за счет инвестиций в 5 млрд рублей в строительство высоковольтных объектов и проведения широкомасштабных учений энергетиков всего юга России.

Для управляющей в регионе распределительными сетями компании "Россети Кубань" будет установлен долгосрочный тариф с сохранением в НВВ на период не менее 10 лет всего полученного объема средств, полученных за счет повышения эффективности. На базе компании планируется провести консолидацию энергообъектов, находящихся в настоящий момент как в собственности региона, так и отдельных коммерческих структур.

"Достигнутые договоренности свидетельствуют о едином взгляде группы "Россети" и властей Республики Адыгея на важность построения новейшей инфраструктуры, позволяющей раскрыть весь социально-экономический потенциал региона и создать дополнительный комфорт для жизни местных жителей. Реализация положений подписанных сегодня соглашений создает необходимые условия для стабильного развития электросетевого комплекса, его модернизации с внедрением цифровых технологий управления и предоставления услуг высочайшего качества", — сказал Павел Ливинский.