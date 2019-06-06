Расширен первый абзац, добавлены подробности в третьем-четвертом абзацах.

МОСКВА, 6 июн /ПРАЙМ/. Совет директоров "Энел Россия" рекомендовал акционерам одобрить продажу Рефтинской ГРЭС компании "Кузбассэнерго", которая входит в Сибирскую генерирующую компанию, за сумму не менее 21 миллиарда рублей, следует из материалов компании.

"Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров одобрить крупную сделку на следующих существенных условиях. Стороны договора купли-продажи: ПАО "Энел Россия" – продавец, АО "Кузбассэнерго" – покупатель. Предмет договора купли-продажи: продавец обязуется продать, а покупатель обязуется приобрести имущество, составляющее Рефтинскую ГРЭС — тепловую электростанцию, расположенную в поселке Рефтинский Свердловской области, включая движимое и недвижимое имущество, а также запасы угля, сырья и запасных частей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что цена договора купли-продажи составляет не менее 21 миллиарда рублей без НДС с учетом возможных корректировок (в размере до 5%). При этом уточняется, что сверх этой суммы "возможны дополнительные платежи на общую сумму до 3 миллиардов рублей в течение 5 лет после закрытия сделки при выполнении определенных условий".

Также установлен срок передачи права собственности в отношении имущества Рефтинской ГРЭС — 18 месяцев с даты подписания договора купли-продажи и его вступления в силу. Продажа станции также подлежит согласованию с ФАС.

Итальянская Enel, "дочкой" которой является "Энел Россия", в июне 2017 года сообщила, что начала процесс продажи Рефтинской ГРЭС и получила необязывающее предложение о покупке актива. В числе претендентов назывались основной акционер "Сибирской генерирующей компании" Андрей Мельниченко, китайская Huadian и группа ЕСН.