С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн /ПРАЙМ/. Палестина рассматривает возможность импорта нефти из России или арабских стран, сообщил РИА Новости министр национальной экономики Палестины Халед аль-Осейли на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы надеемся, что удастся импортировать какую-либо нефть, особенно из России или из какого-либо арабского государства, чтобы нам удалось уменьшить зависимость от израильской нефти", — заявил министр.

Он добавил, что, по его мнению, российская нефть — один из имеющихся вариантов. Он отметил, что пока рано говорить об объемах импорта.

"Сейчас экспортируются зерновые из России в Палестину… Мы надеемся, что удастся импортировать из России такое сырье, как пластиковые гранулы, алюминий, железо, а также древесину. Это одна из целей моего визита в Россию", — сообщил собеседник агентства.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.