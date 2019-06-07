МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ, Карина Хамизова. О том, какие задачи стоят перед En+ Group после снятия санкций с компании, какие инвестпроекты она реализует, о парниковых газах и безуглеродной энергетике в интервью агентству "Прайм" в рамках Петербургского международного экономического форума рассказал генеральный директор En+ Group Владимир Кирюхин.

- Вы с 1 ноября 2018 года возглавили En+ Group. Какие задачи поставили перед вами собственники компании?

— Главнейшей задачей был, конечно, вывод компании из-под санкций параллельно с повышением эффективности наших металлургических, и энергетических активов за счёт модернизации, внедрения новых технологий и расширения мощностей. Эта стратегия была озвучена нами до введения санкций, перед проведением IPO. Мы продолжали ее реализацию.

Процесс реализации этой стратегии можно разделить на несколько составляющих. В первую очередь, это upstream-проекты, среди которых в металлургическом секторе мы выделяем разработку крупнейшего в мире месторождения бокситов Диан-Диан и развитие боксито-глиноземного комплекса Friguia в Гвинее. Помимо этого, компания планирует построить две анодные фабрики в Волгограде и Тайшете. Еще одно направление развития – Богучанский и Тайшетский алюминиевые заводы в Сибири.

В энергетическом сегменте основные инвестиционные проекты — это модернизация наших гидро- и тепловых электростанций.

У нас есть и инновационные проекты развития, о которых необходимо сказать. В металлургическом сегменте это программа инертного анода. Мы считаем, это очень эффективная и перспективная технология. Для энергетического сегмента — это развитие новых источников возобновляемой энергии, строительство новых солнечных электростанций (СЭС). В частности, мы уже построили одну СЭС в Хакасии. Сейчас мы разрабатываем перовскитные ячейки для солнечных электростанций. Их производительность в разы превосходит существующие технологии, при дешевизне производства. Если этот проект будет успешно внедрен, он станет серьезным шагом вперёд в процессе реализации программ по возобновляемой энергии.

- Есть целевой показатель, которого вы хотите достичь по доле установленной мощности "зеленой" генерации?

— Здесь всё определяется экономической эффективностью, мы смотрим, изучаем каждый проект. Главный показатель, к которому мы стремимся — чтобы 95% всего алюминия у нас производилось за счёт безуглеродной энергетики, куда входят и солнечные станции, и наши гидроэнергетические активы.

И раз мы говорим об этом, здесь важнейшей частью стратегии развития является реализация нашей климатической стратегии, в соответствии с которой уже сейчас резко сокращены выбросы парниковых газов на заводах "Русала" — сегодня это меньше 3 тонн СО2 на тонну производимого алюминия. Мы ставим перед собой задачу на 15% сократить выбросы парниковых газов на заводах по производству первичного алюминия, и на 10% на глиноземных заводах. Повторюсь, 95% всей электроэнергии, потребляемой нашими алюминиевыми заводами, должны быть безуглеродными, "зелеными".

Кроме того, в рамках этой же программы мы реализуем проект по снижению выработки парниковых газов путём высадки лесов в Иркутской области и Красноярском крае. Планируем до конца года высадить 1 миллион деревьев. Нами организована авиалесоохрана на территории в 500 тысяч гектар в Иркутской области для предотвращения пожаров.

У нас есть большая программа по защите и очистке озера Байкал, здесь мы реализуем программу комплексного мониторинга состояния озера. Также реализуем вместе с Росгидрометом программу прогнозирования приточности, и параллельно реализуем социальные проекты вокруг Байкала.

- Каков прогноз по инвестпрограмме на 2019 год?

— Прогнозы по году мы не раскрываем. Но в первом квартале 2019 года капитальные затраты En+ в целом составили 11,8 миллиарда рублей. По энергетическому сегменту они достигли 2,8 миллиарда рублей, остальное – металлургический сегмент.

В том, что касается энергетического сегмента, у нас есть огромная программа модернизации наших гидроэлектростанций под названием "Новая энергия". Она рассчитана на период до 2046 года. Инвестиции по ней до 2026 года с учетом ранее вложенных средств составят 21 миллиарда рублей. Оценка дополнительных инвестиций до 2046 года в текущих ценах – около 34 миллиарда рублей.

Мы занимаемся модернизацией ТЭС, как в рамках общей программы "ДПМ Штрих", так и на собственные инвестиционные средства.

В рамках программы "Новая энергия" мы недавно заменили и запустили в первом квартале этого года рабочее колесо на Красноярской ГЭС. Теперь на станции работают два новых рабочих колеса, вес каждого — более 240 тонн, они установлены на гидроагрегатах мощностью по 500 МВт каждый. Мы планируем продолжать проект по замене колес на Красноярской ГЭС. Все 12 гидроагрегатов станции мы заменили еще раньше.

Совсем скоро начнем демонтаж первого гидроагрегата на Иркутской ГЭС. Всего в ближайшие годы мы заменим на этой станции четыре гидроагрегата. Мощность каждого из них увеличится с 82,8 МВт до 105,7 МВт. При том же объёме воды, проходящем через турбины, мы сможем увеличить выработку электроэнергии на 10%.

Эффективность программы модернизации ГЭС уже видна невооруженным взглядом. За первый квартал мы смогли дополнительно выработать 271 миллиона кВт⋅ч электроэнергии, используя тот же объем воды. Планируется, что по итогам реализации программы сибирские гидростанции En+ Group, начиная с 2022 года, увеличат производство экологически чистой электроэнергии на 2 миллиарда кВт⋅ч в год, пропуская через турбины тот же объем воды. Это позволит снизить выбросы парниковых газов по группе более чем на 2 миллиона в год.

Большой проект у нас реализуется в Ангарске (Иркутская область) — перенос тепловой мощности с ТЭЦ-1 на ТЭЦ-9. ТЭЦ-1 — это самая старая наша станция, она была вывезена из Германии в качестве трофея и запущена в Ангарске, чтобы питать теплом и энергией местный нефтехимкомбинат. На сегодняшний день она давно устарела, неэффективна и неэкологична. Мы будем снижать на ней выработку, переносить ее на современную ТЭЦ-9. Инвестиции в этот проект составляют более 3,3 миллиарда рублей. Перевод будет завершён в 2020 году.

- Будете участвовать в новых конкурсах программы по модернизации ТЭС?

— Да, мы будем участвовать. Будем подавать новые проекты по ТЭЦ, которые пока не прошли отбор. В частности, у нас есть проект по Автозаводской ТЭЦ в Нижнем Новгороде, мы будем его совершенствовать и заявлять на конкурс.

- Вы участвуете в конкурсе по отбору проектов "зеленой энергетики"?

— Да, мы собираемся участвовать в программах и по малым ГЭС, и по солнечной генерации. У нас идёт процесс подачи заявок.

- Во сколько оцениваете необходимый объём инвестиций по отобранным проектам модернизации ТЭС?

— Прошел отбор проектов, где по 85% отбор проходил прежде всего по критерию стоимости, капитальным вложениям и цене поставляемой мощности. В рамках этого отбора было отобрано 7 наших проектов. Это фактически 42% по всему сибирскому энергорынку.

Отбор оставшихся 15% проводился правительственной комиссией. Важными критериями здесь уже были не стоимость, а решение экологических проблем, внедрение новых технологий, обеспечение теплом и социальный аспект. Там у нас один проект прошёл — ТЭЦ-6 в Братске (Иркутская область). У нас планируется модернизация турбины, фильтров, золоулавливателей. Этот проект был включён в список отобранных на правкомиссии.

- Как проходит перерегистрация в специальном административном районе (САР) в Калининградской области?

— В декабре мы публиковали решение общего собрания акционеров о необходимости переезда в российскую юрисдикцию. Все идёт по плану, материалы подготовлены, направлены в соответствующие ведомства. Как только будет решение, мы в соответствии с требованиями биржи его раскроем. Никаких изменений здесь не произошло, наши планы остаются неизменными.

- Акционерам стоит ждать больших дивидендных выплат?

— Этот вопрос находится в компетенции совета директоров.