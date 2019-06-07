МОСКВА, 7 июн – ПРАЙМ. Компания "Россети" и Республики Чечня, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия подписали на ПМЭФ соглашения о сотрудничестве сроком на 10 лет, сообщают "Россети".

Документы подписаны руководителем компании "Россети Северный Кавказ" Виталием Ивановым и главами республик в присутствии полномочного представителя президента РФ в СКФО Александра Матовникова и генерального директора холдинга "Россети" Павла Ливинского.

По соглашениям, до 2024 года "Россети" инвестируют в проекты, направленные на повышение надежности энергоснабжения потребителей, снижение потерь и внедрение современных цифровых технологий.

"Россети" и регионы провели беспрецедентную работу. В рамках Стратегии развития топливно-энергетического комплекса России подготовлен комплексный план развития электроэнергетики региона нашего округа. Сегодня подписаны соглашения, которые дают старт этой работе, наконец позволяющей решить тот комплекс сложностей, который сложился в электроэнергетике региона", — сказал Матовников.

"В ближайшие годы нам предстоит решить все задачи, связанные со снижением потерь, укомплектованию персоналом и спецтехникой, материалами – всем необходимым, что позволит обеспечивать надежное энергоснабжение жителей Северного Кавказа. Проблемы есть, но мы последовательно их решаем. Без поддержки руководства региона мы не сможем эффективно реализовывать эти проекты. К 2023 году сетевой комплекс Северного Кавказа выйдет на такой же уровень надёжности и стабильности, как и в других регионах нашей страны", — подчеркнул Ливинский.