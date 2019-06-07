С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — ПРАЙМ. Начало строительства с участием России второго энергоблока АЭС "Аккую" в Турции ожидается ориентировочно в конце лета — начале осени нынешнего года, сообщил журналистам на Петербургском международном экономическом форуме генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"Ждем сейчас в июне-июле основную лицензию на второй блок. В зависимости от окончательного решения турецкого регулятора мы ориентируемся на конец лета — начало осени по первому бетону на второй блок", — сказал Лихачев.

"Весь комплект на третий блок мы уже сдали", — напомнил он. По его словам, ожидается, что лицензионные документы по третьему блоку будут получены в первом квартале 2020 года.

Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.