МИНСК, 8 июн /ПРАЙМ/. Розничные цены на некоторые виды автомобильного топлива снижаются в Белоруссии с 9 июня, сообщается в субботу на сайте регулятора отрасли — концерна "Белнефтехим".

Розничные цены на топливо на внутреннем рынке республики с начала 2019 года повышались 15 раз на одну белорусскую копейку (около 0,3 российского рубля). Изменение цен на нефтепродукты обосновывалось необходимостью компенсировать затраты НПЗ на приобретение сырья. В предыдущий раз топливо на АЗС в Белоруссии дорожало со 2 июня.

"В соответствии с принятой концерном политикой поэтапного, сдержанного изменения цен на автомобильное топливо и в связи со снижением в течение прошедшей недели цен на нефть, поставляемую на белорусские НПЗ, розничные цены на АЗС с 9 июня 2019 года на некоторые виды моторного топлива уменьшаются на одну копейку", — говорится в сообщении на сайте концерна.

Таким образом, цена бензина АИ-95-К5-Евро и ДТ-К5 составит 1,68 белорусского рубля (52,22 российского рубля, или 0,8 доллара), цена бензинов АИ-92-К5-Евро и АИ-98-К5-Евро не изменяется — составит 1,58 белорусского рубля (49,11 российского рубля, или 0,75 доллара) и 1,9 белорусского рубля (59,06 российского рубля, или 0,9 доллара) соответственно.

Ранее "Белнефтехим", который регулирует стоимость моторного топлива на внутреннем рынке, устанавливая предельные максимальные цены на нефтепродукты, отмечал, что в этом вопросе придерживается стратегии максимального сдерживания, однако не может устанавливать цены "вне экономических правил, только по желанию руководителя концерна либо по требованию группы граждан". В концерне обращали внимание, что себестоимость белорусского топлива напрямую зависит от цены нефти на мировом рынке (доля сырья в затратах 85-90%) и курса белорусского рубля. Кроме того, при принятии решений об изменении предельных цен на топливо учитывается уровень цен на топливо в сопредельных странах и ряд социальных факторов.

По информации официальной статистики, в структуре расходов населения республики за первый квартал текущего года доля расходов на топливо не превышает другие значимые для белорусских граждан затраты, например, расходы на услуги связи. По данным концерна, на среднюю зарплату по Белоруссии в 2019 году можно приобрести около 644 литров бензина АИ-92, что "почти в два раза больше, чем в соседней Украине".