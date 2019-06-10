МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Правительство РФ готовит предложения по дальнейшему взаимодействию с нефтяными компаниями по стабилизации рынка топлива, основная задача — неизменность и прогнозируемость цен на внутреннем рынке, заявил журналистам первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Мы в настоящее время готовим эти предложения", — ответил он на вопрос, планируется ли продлевать договоренности с нефтяными компаниями, которые истекают 30 июня.

"Наша основная задача заключается в том, чтобы цены на внутреннем рынке нефтепродуктов не менялись и были прогнозируемыми, и были приемлемыми для потребителя. Поэтому мы договорились с нефтяниками, что будем контролировать эти цены и, соответственно, будем настраивать механизмы. У нас есть понимание, как это делать", — добавил Силуанов.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак, курирующий ТЭК, на прошлой неделе заявил, что не видит предпосылок для продления соглашений с нефтяными компаниями по стабилизации рынка топлива на период после 1 июля.

Власти РФ в прошлом году подписали соглашения о стабилизации рынка топлива с 1 ноября по 31 марта 2019 года с десятью крупными нефтекомпаниями РФ. По соглашениям компании повысили розничные цены с 1 января не более чем на 1,7% (с учетом повышения НДС), а с 1 февраля индексируют их равномерно так, чтобы по итогам года не превысить прогнозную среднегодовую инфляцию (4,6%). В конце марта действие соглашений было продлено до конца июня.