АЛМА-АТА, 11 июн — ПРАЙМ. Уровень добычи нефти на каспийском нефтяном месторождении Кашаган в Казахстане достиг рекордного уровня в 400 тысяч баррелей в сутки, заявил министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.

Ранее о достижении этого уровня добычи сообщало агентство Рейтер со ссылкой на источники.

"На Кашагане объем добычи вышел на рекордный уровень – 400 тысяч баррелей в сутки", — сказал Бозумбаев на заседании правительства во вторник, добавив, что этого результата удалось достичь после успешного первого капитального ремонта на месторождении.

Минэнерго Казахстана ранее сообщало, что 19 мая 2019 года после успешного завершения первого планово-предупредительного технического обслуживания производственных объектов, которое продлилось 35 дней, добыча нефти на месторождении Кашаган была возобновлена на 10 дней раньше запланированного срока. В тот же день уровень суточной добычи достиг 70 тысяч баррелей.

Геологические запасы Кашагана оцениваются в 4,8 миллиарда тонн нефти. Общие нефтяные запасы составляют 38 миллиардов баррелей, из них извлекаемые — около 10 миллиардов баррелей, запасы природного газа — более 1 триллиона кубометров. В проекте принимают участие "Казмунайгаз", Eni, ExxonMobil, Royal Dutch Shell, Total, Inpex и CNPC.

Добыча на месторождении была остановлена в сентябре 2013 года, через две недели после ее начала, из-за утечки газа, затем были выявлены проблемы, потребовавшие полной замены газопровода и нефтепровода на месторождении, общая протяженность которых составляет около 200 километров. Возобновить добычу удалось только осенью 2016 года.