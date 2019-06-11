МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Менеджмент "Транснефти" ожидает выплаты дивидендов по итогам 2018 года на уровне 10,4 тысячи рублей на акцию, заявил в ходе телефонной конференции для инвесторов вице-президент компании Рашид Шарипов.

"Мы ожидаем уровень дивидендов в расчёте на акцию порядка 10,4 тысячи рублей, что будет соответствовать 50% нормализованной чистой прибыли за 2018 год", — сказал Шарипов.

За 2017 год "Транснефть" направила на дивиденды 82,5 миллиарда рублей с учетом промежуточных выплат. Это составило 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. Чистая прибыль " Транснефти" по МСФО в 2017 году составила 191,8 миллиарда рублей.

Вопрос о дивидендах "Транснефти" осложнило ЧП в трубопроводной системе "Дружба", куда в апреле попала загрязненная хлоридами нефть. Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти будет "Транснефть". Вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий ТЭК, заявлял в начале июня, что ситуация с нефтепроводом "Дружба" не должна влиять на дивиденды компании за 2018 год.