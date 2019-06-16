БУЭНОС-АЙРЕС, 16 июн — ПРАЙМ. Электроснабжение начало восстанавливаться в Уругвае, сообщила Национальная электроэнергетическая компания страны (UTE).

"UTE информирует, что несмотря на серьезное отключение, затронувшее регион, система восстанавливается. Уже есть ряд прибрежных городов, где есть электричество, и продолжается работа по полному восстановлению", — говорится в сообщении компании в Twitter.

Сбой в системе энергоснабжения в воскресенье утром оставил Аргентину и Уругвай без электричества, сообщил аргентинский дистрибьютор электроэнергии Edesur.

Электричества в Аргентине нет уже больше двух часов.