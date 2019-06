МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Суд принял решение в пользу "Газпрома" по всем пяти разбирательствам с частными турецкими компаниями-импортерами, сообщила в ходе пресс-конференции зампред правления компании, глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова.

"Действительно, на протяжении прошлого и текущих годов у нас прошел ряд трибунальных разбирательств, трибунал принял решение в нашу пользу абсолютно по всем пяти кейсам, которые рассматривали разные трибуналы", — сказала Бурмистрова, отвечая на вопрос о том, в чью пользу закончился арбитраж с турецкими компаниями.

"Суммы, подлежащие к выплатам, являются все-таки чувствительной и коммерческой информацией, естественно, они учитываются в наших взаимоотношениях с контрагентами" — добавила она.

В феврале 2017 года "Газпром экспорт" подал иски в арбитражный суд Стокгольма к турецким Akfel Gaz Sanayi ve Ticaret A.S., Bati Hatti Dogalgaz Ticaret A.S., Kibar Enerji A.S. о пересмотре контрактных цен на газ. Также в феврале "Газпром экспорт" подал иски в арбитраж ad hoc к турецким компаниям Avrasya Gaz A.S. и Enerco Enerji A.S.

Турецкие частные компании покупают у "Газпрома" около 10 миллиардов кубометров газа в год по Трансбалканскому газопроводу. Еще около 17 миллиардов кубометров компания поставляет государственной Botas. Соглашение "Газпрома" с частными импортерами газа от 2016 года предусматривает возможность пересмотра цены с 2017 года, но при отсутствии компромисса между сторонами сохраняются согласованные ранее условия.