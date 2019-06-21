МОСКВА, 21 июн – ПРАЙМ. Александр Гаврилов избран председателем совета директоров "Россети Кубань", решение было принято на заседании нового состава совета директоров, которое состоялось 20 июня в форме заочного голосования, говорится в сообщении "Россетей".

До июня 2019 года Гаврилов на протяжении 10 лет занимал пост генерального директора сетевой компании.

"На Кубани созданы все необходимые условия для цифровой трансформации инфраструктуры и построения современного сетевого комплекса, который будет отвечать существующим и перспективным требованиям различных категорий потребителей, а также станет базисом для дальнейшего социально-экономического развития региона в эпоху четвертой промышленной революции", — отметил Гаврилов.

"Россети Кубань" (маркетинговый бренд ПАО "Кубаньэнерго") отвечает за транспорт электроэнергии по сетям 110 кВ и ниже на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. Входит в группу "Россети". В составе энергосистемы 11 электросетевых филиалов (Краснодарские, Сочинские, Армавирские, Адыгейские, Тимашевские, Тихорецкие, Ленинградские, Славянские, Юго-Западные, Лабинские, Усть-Лабинские).