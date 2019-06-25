МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Правительство РФ не будет продлевать соглашение о контроле цен на топливо, пишет во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на четырех сотрудников разных нефтяных компаний и двух федеральных чиновников.

Весной 2018 года в России обострилась ситуация с ценами на топливо, на фоне их роста правительство договорилось с нефтекомпаниями о сдерживании цен. С 1 ноября начали действовать соглашения компаний с ФАС и Минэнерго о стабилизации рынка топлива, которые предусматривают рост оптовых цен на 4-4,6% в течение года и рост розничных в пределах прогнозной среднегодовой инфляции в 4,6% (исключая увеличение в пределах 1,7% в рознице с января 2019 года из-за роста НДС). В марте власти приняли решение продлить действие соглашений до конца июня.

По данным издания, решение не продлевать соглашение было принято на совещании у первого вице-премьера РФ, министра финансов Антона Силуанова и вице-премьера Дмитрия Козака с нефтяниками 17 июня. Тем не менее стороны на словах договорились, что рост цен на мелкооптовом рынке и на АЗС не будет превышать инфляцию, сообщили газете два сотрудника нефтяных компаний и подтвердил чиновник. При этом собеседники издания не сообщили, что случится, если нефтяники нарушат договоренности.

Представители Минэнерго и ФАС не ответили на вопросы газеты. Представители "Роснефти", "Лукойла", "Газпром нефти", "Сургутнефтегаза" и "Татнефти" не ответили на вопросы издания.