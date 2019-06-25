С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн /ПРАЙМ/. Российские компании смогут начать разработку новых нефтегазовых месторождений и добычу на них на шельфе Арктики не раньше 2035 года, считает президент Союза нефтепромышленников России Геннадий Шмаль.

"Считаю, что на шельфе Арктики — после 2035 года. Сегодня мы не готовы: нет технологии, оборудования, нормативной документации, с чем идти? А главное — оборудование, надо чтобы оно было очень надёжным", — сказал РИА Новости эксперт на полях VI Форума будущих лидеров Мирового нефтяного совета.

По мнению собеседника агентства, Россия вкладывает недостаточно средств на научно-исследовательские работы. "А без этого не будет технологий", — заключил эксперт. При этом, по его словам, заниматься поиском и разведкой на шельфе необходимо.