БРЮССЕЛЬ, 4 июл — ПРАЙМ. Трехсторонние переговоры по газу в формате Украина-Россия-ЕК возобновятся в сентябре, сообщил в четверг, выступая в Европарламенте, еврокомиссар по энергосоюзу Марош Шефчович.

"Я лично приложу усилия, чтобы сохранился долгосрочный газовый транзит через Украину. Я также хочу проинформировать вас, что трехсторонние переговоры между РФ, Украиной и моим председательством возобновятся уже в сентябре", — сообщил Шефчович в Страсбурге.