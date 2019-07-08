МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. На неделе с 1 по 5 июля оптовые цены на моторное топливо в РФ изменились несущественно, следует из данных агентства "Прайм".

Цены на оптовые партии бензина 95 Класс 5 снизились на 22 рубля за тонну – до 51,663 тысячи рублей за тонну, на бензин 92 Класс 5, наоборот, повысились на 20 рублей, составив 50,788 тысячи рублей за тонну.

Оптовая цена на дизельное топливо летнее Класс 5 выросла до 50,996 тысячи рублей за тонну, что всего на 5 рублей больше, чем неделей ранее.

Соглашение о "заморозке" цен на моторное топливо между правительством и нефтяниками в первом полугодии 2019 года не было продлено и перестало действовать, но оптовые цены на бензин и дизель пока остаются стабильными.