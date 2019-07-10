ВЛАДИВОСТОК, 10 июл /ПРАЙМ/. Иркутская нефтяная компания, осваивающая крупное Ярактинское нефтегазоконденсатное месторождение в Иркутской области, планирует за счет введения там принципа водогазового воздействия увеличить объем добычи нефти на 8 миллионов тонн, сообщил член совета директоров компании Сергей Донской на Восточном нефтегазовом форуме во Владивостоке.

"Планируем окончательно внедрять принцип водогазового воздействия (ВГВ) на ключевом месторождении компании Ярактинское. В этом же году еще планируем внедрять ВГВ на втором крупном месторождении. Всего за время реализации водогазового воздействия на Ярактинском планируем получить дополнительно к основному объему до 8 миллионов тонн. Без использования технологий этот объем дополнительной нефти добыть практически невозможно", — сказал Донской.

ИНК была образована 27 ноября 2000 года. Она включает группу компаний, занимающихся геологическим изучением, разведкой и добычей углеводородного сырья на более чем 20 лицензионных участках Восточной Сибири.