МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Один из энергоблоков ТЭЦ-27 "Мосэнерго" (бывшая Северная ТЭЦ) в подмосковных Мытищах аварийно отключился во время пожара на территории станции. Была прекращена выработка электроэнергии, сообщил агентству РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Как рассказал собеседник, энергоблоки станции сейчас не затронуты огнем, но один из них уже аварийно отключился. Не исключается отключение еще одного блока.

МЧС РФ сообщает о семи пострадавших при пожаре.

"Предварительно, по данным ВЦМК "Защита", пострадало семь человек", — сказал собеседник агентства.

Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб, один из них в тяжелом состоянии. У всех пострадавших отравление продуктами горения и ожоги.

Министерство энергетики РФ сообщает, что, по предварительным данным, горит цистерна с маслом.

"11 июля в 11.30 поступила информация от НЦУКС МЧС России о возгорании на ТЭЦ-27 (производственное подразделение филиала "ТЭЦ-27" ПАО "Мосэнерго"). По предварительным данным, горит цистерна с маслом. Наблюдается факельное горение высотой до 20 метров на площади 150-200 квадратных метров", — сообщили в ведомстве.

Ранее в пресс-службе регионального главка МЧС России сообщили, что в четверг, 11 июля, на территории Северной ТЭЦ (ТЭЦ-27) в Мытищах загорелась газовая станция высокого давления. Площадь пожара, по данным экстренных служб, составляет 200 квадратных метров, высота пламени достигает 50 метров.

Два вертолета и два пожарных поезда направлены для борьбы с огнем на территории ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах.

"К месту пожара вылетели два вертолета и направлены два пожарных поезда", — сказал собеседник агентства.

В свою очередь в компании "Мосэнерго" сообщили, что в ходе пожара оборудование, вырабатывающее электроэнергию, не пострадало.

Из-за пожара ТЭЦ-27 снижает мощность до нуля, при этом для потребителей риска нарушения электроснабжения нет, отметили в компании.