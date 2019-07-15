МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Тверской суд Москвы заключил под стражу председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрия Мазурова, которого подозревают в хищении 1,8 миллиарда рублей у ПАО "Сбербанк", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить", — огласила решение судья Елена Булгакова. Мазуров подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").

Тверской суд Москвы на два месяца заключил под стражу председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрия Мазурова, которого подозревают в хищении 1,8 миллиарда рублей у ПАО "Сбербанк", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать подозреваемому Мазурову меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 30 суток, до 12 сентября", — огласила решение судья Елена Булгакова. Мазуров подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").

Представитель Сбербанка, признанного потерпевшим по делу, принимал участие в заседании и поддержал ходатайство следствия об избрании подозреваемому меры пресечения в виде ареста. Из материалов дела стало известно, что уголовное дело было возбуждено по заявлению представителей банка и при содействии его президента Германа Грефа.

Следователь и прокурор настаивали на заключении Мазурова под стражу, отмечая, что при иной мере пресечения он будет иметь возможность продолжать преступную деятельность, оказывать давление на свидетелей по делу или покинуть стану. При этом следователь отмечал, что у близких родственников Мазурова имеется недвижимость за рубежом.

Бизнесмен вины не признал и назвал "смешным" уголовное дело. В суде также стало известно, что уроженец Байконура Мазуров вместе с неработающей супругой воспитывает двоих несовершеннолетних детей, одному из которых не исполнилось и года.

Группа "Новый поток" была крупнейшим в России независимым от основных нефтяных компаний нефтепереработчиком. В настоящее время она лишилась всех основных активов — в частности, Антипинский НПЗ в мае был взыскан Сбербанком как залог по кредиту. Завод мощностью 9 миллионов тонн находится в процедуре банкротства, на прошлой неделе Сбербанк сообщил, что нефтеперерабатывающее предприятие начнет полноценную работу до конца июля.

Как стало известно в понедельник, руководство Антипинского НПЗ обратилось с заявлением в правоохранительные органы по фактам мошеннических действий Мазурова и бывшего гендиректора Антипинского НПЗ Геннадия Лисовиченко.

"Руководство АО "Антипинский НПЗ" обратилось с заявлением в правоохранительные органы по фактам мошеннических действий, которые осуществлялись контролирующим акционером АО "Антипинский НПЗ" Дмитрием Мазуровым и бывшим генеральным директором АО "Антипинский НПЗ" Геннадием Лисовиченко", — говорится в сообщении завода.

Отмечается, что при кредитовании Антипинского НПЗ Мазуров и Лисовиченко ввели банки-кредиторы в заблуждение относительно финансового состояния предприятия, скрыв наличие крупных обязательств перед третьими лицами по поручительствам. В результате НПЗ не имеет возможности обслуживать свои долговые обязательства и вернуть заемные средства, что привело к остановке предприятия в апреле 2019 года.

"Руководство АО "Антипинский НПЗ" предпринимает все возможные меры для скорейшего возобновления работы предприятия и выражает уверенность, что их заявлению будет дан надлежащий ход правоохранительными органами", — добавили в компании.