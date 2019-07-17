МОСКВА, 17 июл /ПРАЙМ/. Госкорпорация "Росатом" и Минтранс России совместно обратились с просьбой о выделении дополнительных средств из бюджета РФ на навигационно-гидрографическое обеспечение на трассах Северного морского пути (СМП), сообщил журналистам представитель вице-премьера РФ Максима Акимова по итогам заседания проектного комитета Комплексного плана модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры (КПМИ) до 2024 года.

"Госкорпорация "Росатом" и Минтранс России совместно обратились с просьбой о выделении дополнительных бюджетных ассигнований на навигационно-гидрографическое обеспечение морских путей на трассах СМП", — говорится в сообщении по итогам заседания.

Главная задача – ежегодно проводить промеры в объеме 55 тысяч приведенных километров, в 2019 году за счет субсидий будет выполнено около 20 тысяч километров, дополнительно за счет средств "Росатома" будут увеличены площадные промеры пролива Санникова. В 2020 году необходимо еще более 800 миллионов рублей к уже утвержденным 400 миллионам рублей, что позволит выполнить необходимые объемы промеров для обеспечения безопасности мореплавания при растущей интенсивности судоходства крупнотоннажных судов с большой осадкой, отмечается в сообщении со ссылкой на данные "Росатома".

"Руководитель ФГБУ "Морспасслужба" Андрей Хаустов доложил… судоходство в Арктическом бассейне должны будут обеспечивать 73 судна различных типов и назначений, из которых 16 появятся в рамках реализации КПМИ. Андрей Хаустов отметил, что "Морспасслужба" уже разработала за счет собственных средств проектно-конструкторскую документацию на все 5 типов таких судов и готова перейти к их строительству раньше, чем было запланировано по КПМИ. Максим Акимов поддержал эту инициативу с учетом существующей возможности перераспределения денег внутри КПМИ по годам реализации", — добавляется в сообщении журналистам представителя вице-премьера.