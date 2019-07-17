МОСКВА, 17 июл /ПРАЙМ/. Глава "Роснано" Анатолий Чубайс считает перспективной солнечную энергетику в России, в стране высокий уровень инсоляции.

"Россия — страна холодная, но не темная. Это совсем разные вещи, которые психологически кажутся почти тем же самым", — заявил Чубайс в рамках лекции "Возобновляемая энергетика в России: создание технологического кластера".

По его словам, в стране высокий уровень инсоляции. Чубайс привел в пример Челябинск, где уровень инсоляции на 30% выше, чем в Берлине, а Германия является одним из лидеров в мире по солнечной энергетике.

В частности, как следует из его презентации, 300 солнечных дней в году бывает в Краснодарском крае, в Ростовской области, на Кавказе, в Ставрополье, в Алтайском крае, на Дальнем Востоке, на юге Сибири, а также в Забайкалье.

"Что касается холода, специалисты знают, что здесь логика прямо противоположная. Снижение температуры повышает КПД солнечных батарей", — пояснил Чубайс.