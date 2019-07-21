ТАШКЕНТ, 20 июл — ПРАЙМ. Пожар на участке магистрального газопровода "Газли – Шымкент" в Бухарской области произошел из-за разрыва трубы, восстановление повреждений продолжается, сообщает в воскресенье пресс-служба МЧС Узбекистана.

АО "Узбекнефтегаз" накануне сообщал, что 20 июля в 21.50 (19.50 мск) на 76-ом километре магистрального газопровода "Газли-Шымкент" на территории Бухарской области произошла авария, после чего произошло возгорание. Пожар был полностью потушен в районе 01.00 21 июля (23.00 мск 20 июля), жертв и пострадавших в результате пожара нет.

"Согласно информации специалистов, разрыв произошел в шовной части трубы, где в результате просачивания и трения газа произошло воспламенение струи", — говорится в сообщении. По данным МЧС, в целях предотвращения утечки газа была отключена линия на участке газопровода 73-100 километров, который находится в пустынной местности.

К аварийно-восстановительным работам привлечено 12 единиц специальной техники, которые восстанавливают поврежденный участок, добавили в пресс-службе.

Представитель "Узбекнефтегаза" ранее сообщал РИА Новости, что подачу газа по трубе планируется возобновить 23 июля.

По газопроводу "Газли — Шымкент" осуществляется поставка узбекского газа в южные области Казахстана, а также в зимнее время реверс потребителям Ферганской долины (территория трёх областей Андижанской, Наманганской и Ферганской) на востоке Узбекистана.