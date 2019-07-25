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КИЕВ, 25 июл /ПРАЙМ/. Украина готова к возможному прекращению поставок дизтоплива из РФ крупнейшим импортером Wexler Group из-за ввода Киевом спецпошлин, заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус.

Кабинет министров Украины ранее в июле ввел спецпошлины на импорт российского дизельного топлива трубопроводным транспортом, а также на импорт сжиженного газа. Крупнейший импортер нефтепродуктов на Украину Wexler Group в четверг заявил, что с 1 августа приостанавливает импорт дизельного топлива из РФ в связи с вводом спецпошлин.

"К такому сценарию прекращения поставок мы также готовы", — написал Герус на странице в Facebook.

По его словам, украинские АЗС уже законтрактовали танкеры с дизтопливом, и именно "импорт из альтернативных источников будет замещать эти трубопроводные поставки". "В понедельник в министерстве инфраструктуры будет совещание, чтобы мы имели скоординированную и эффективно работающую логистику портов и железной дороги, чтобы не возникало узких мест", — отметил он.

При этом Герус выразил надежду, что заявление компании Wexler, которая поставляет в Украину дизель от российской госкомпании "Роснефть", будет исследовано Антимонопольным комитетом Украины.