"Нафтогаз" заявил, что "Газпром" не предлагал ему "короткий контракт" на транзит
КИЕВ, 26 июл — ПРАЙМ. "Нафтогаз" не получал предложений от "Газпрома" по "короткому контракту" на транзит газа после 2019 года, заявила пресс-служба украинской госкомпании.
Ранее в пятницу агентство Рейтер со ссылкой на источники написало, что Москва в переговорах с Киевом о транзите газа после 2019 года будет настаивать на заключении краткосрочного контракта для завершения строительства газопроводов в обход Украины, причем России может хватить и года.
"Никакой официальной информации от российской стороны относительно идеи короткого контракта у нас сейчас нет. Мы понимаем, что сегодняшний вброс — это, вероятно, тестирование боем", — говорится в сообщении, опубликованном на странице "Нафтогаза" в Facebook.
В компании допустили, что предложение еще попросту не доставлено. "А может просто еще не доставили? Ждем почтовых голубей из Москвы. Уверены, в Брюсселе их тоже ждут", — написала пресс-служба.
Ранее в июле премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, говоря о проблеме транзита газа через Украину, заявил, что существует два решения: сохранить существующий контракт на некоторое время либо пойти по пути создания газотранспортного консорциума для продления транзита через Украину и прямых поставок российского газа.
Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года. Пока определенности относительно их будущего нет. Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович в июне сообщал, что договорился с главой Минэнерго РФ Александром Новаком планировать следующую трехстороннюю встречу на сентябрь. В среду газета "Ведомости" написала, что Шефчович предложил провести эту встречу 16 сентября в Брюсселе.
https://1prime.ru/energy/20190726/830194103.html