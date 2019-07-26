КИЕВ, 26 июл — ПРАЙМ. "Нафтогаз" не получал предложений от "Газпрома" по "короткому контракту" на транзит газа после 2019 года, заявила пресс-служба украинской госкомпании.

Ранее в пятницу агентство Рейтер со ссылкой на источники написало, что Москва в переговорах с Киевом о транзите газа после 2019 года будет настаивать на заключении краткосрочного контракта для завершения строительства газопроводов в обход Украины, причем России может хватить и года.

"Никакой официальной информации от российской стороны относительно идеи короткого контракта у нас сейчас нет. Мы понимаем, что сегодняшний вброс — это, вероятно, тестирование боем", — говорится в сообщении, опубликованном на странице "Нафтогаза" в Facebook.

В компании допустили, что предложение еще попросту не доставлено. "А может просто еще не доставили? Ждем почтовых голубей из Москвы. Уверены, в Брюсселе их тоже ждут", — написала пресс-служба.

Ранее в июле премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, говоря о проблеме транзита газа через Украину, заявил, что существует два решения: сохранить существующий контракт на некоторое время либо пойти по пути создания газотранспортного консорциума для продления транзита через Украину и прямых поставок российского газа.

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года. Пока определенности относительно их будущего нет. Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович в июне сообщал, что договорился с главой Минэнерго РФ Александром Новаком планировать следующую трехстороннюю встречу на сентябрь. В среду газета "Ведомости" написала, что Шефчович предложил провести эту встречу 16 сентября в Брюсселе.