БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 июл — ПРАЙМ. Паводок в Приамурье подтопил 103 воздушных линии электропередачи, более 3000 опор стоят в воде, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе "Амурских электрических сетей" (филиал АО "ДРСК").

С 21 июля 2019 года в бассейне реки Зея и ее крупнейшего притока Селемджи проходит паводок, вызванный муссонными дождями. По данным метеорологов, из-за быстрого подъема воды в реках есть угроза подтопления ряда населенных пунктов. 25 июля 2019 года в Амурской области объявлен режим чрезвычайной ситуации.

"На 14.00 (08.00 мск) 27 июля подтоплены 103 воздушных линии электропередачи 0,4-35 кВ (более 3000 опор стоят в воде), 1 подстанция 35/10 и 32 ТП (трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ). По прогнозу МЧС прохождения гребня паводка существует риск подтопления еще 20 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и 10 воздушных линий электропередачи в городе Свободный, поселке Пионерский, селе Новокиевка, селе Мазаново", — сообщили "Амурские электрические сети".

Для безопасности от электроснабжения отключены подтопленные села в Селемджинском и Мазановском районах, откуда ведется эвакуация людей.

"Усилен контроль за опорами ЛЭП в местах переходов через реки и в поймах рек. Как только уровень воды снизится, бригады смогут приступить к аварийно-восстановительным работам", — уточнили в пресс-службе.

Мониторинг паводковой ситуации энергетики ведут с земли и воздуха, в субботу специалисты осмотрели территорию Мазановского района на вертолете МЧС.

Дождевым паводком в Амурской области на утро субботы, по данным ГУ МЧС по региону, подтоплено 593 частных жилых дома, большая часть из них — 430 — находится в Мазановском районе Приамурья.

Также, по данным ведомства, в области подтоплено 1286 придворовых территорий, вода вышла на 25 участков автомобильных дорог. Без транспортного сообщения остаются 12 населенных пунктов. На территории Приамурья из подтопленных населенных пунктов эвакуировано 980 человек, в том числе 333 ребенка. В пунктах временного размещения находятся 444 человека, из них 177 детей, у родственников — 536 человек, из них 156 детей.

В пятницу пресс-служба регионального главка МЧС сообщила РИА Новости, что спасатели не исключают в Приамурье повторения сценария паводка 2013 года. Шесть лет назад произошел самый масштабный паводок на Амуре за всю историю наблюдений. В зону подтопления тогда попали более 190 тысяч человек, были затоплены тысячи жилых домов, дороги, предприятия. Пострадали Амурская, Еврейская автономная области и Хабаровский край.