ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 июл /ПРАЙМ/. Правительство РФ рассмотрело проект противопаводковых ГЭС на Амуре и его притоках, сообщил журналистам во вторник министр энергетики Александр Новак, добавив, что их строительство не улучшит ситуации с регулированием притока вод из-за водосбросных бассейнов рек в Китае.

"Правительство РФ рассмотрело проект строительства противопаводковых ГЭС на Амуре и его притоках. Его реализация на территории Российской Федерации составляет порядка 400 миллиардов рублей", — отметил глава Минэнерго в Южно-Сахалинске перед заседанием федерального штаба по подготовке и прохождению осенне-зимнего периода 2019-2020 годов.

По словам министра, основная приточность паводковых вод обусловлена водосбросными бассейнами рек Селемджа, Суйбинь, расположенными в Китае.

"Поэтому строительство каскада противопаводковых ГЭС не приведёт к улучшению ситуации с регулированием высокой приточности. Кроме того, дальневосточная энергосистема не испытывает дефицита мощности, поэтому остаётся вопрос сбыта вырабатываемой предлагаемыми ГЭС электроэнергии", — подчеркнул Новак.

В заключение министр добавил, что на текущий момент функции регулирования паводков выполняют Зейская, Бурейская и Нижне-Бурейская ГЭС.

Ранее сообщалось, что Русгидро в 2016 году отказалось от проекта строительства противопаводковых ГЭС на Амуре и его притоках, который холдинг планировал реализовать с партнерами из Китая.

В ноябре 2014 года Русгидро и китайская корпорация CTGC (China Three Gorges Corporation) подписали соглашение, предполагающее создание совместного предприятия (СП) с распределением долей "Русгидро" и китайской компании в соотношении 51% к 49% для строительства в Амурской области и Хабаровском крае противопаводковых ГЭС. Ориентировочная стоимость проектов, включенных в соглашение, оценивалась в сумму до 230 миллиардов рублей.

Соглашение предусматривало оценку целесообразности и последующее строительство четырех ГЭС: Нижне-Зейской (400 МВт), Селемджинской (300 МВт), Гилюйской (462 МВт) и Нижне-Ниманской (600 МВт).