КИЕВ, 2 авг — ПРАЙМ. Переговоры относительно транзита газа с РФ через территорию Украины возобновятся после формирования нового правительства и назначения министра энергетики, заявил в пятницу секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.

"Важно его (транзит газа с РФ – ред.) сохранить. Для этого нужно провести переговоры с поставщиком – это РФ, и эти переговоры состоятся, скорее всего, после того, когда будет сформировано новое правительство и будет уже назначен новый министр энергетики, который будет ответственным за этот процесс переговоров", — сказал Данилюк в эфире радио "Новое время".

Он также добавил, что посредников в переговорах Киева и Москвы по транзиту газа через территорию Украины быть не может.

"Переговоры ведутся между двумя компаниями – НАК "Нафтогаз" и "Газпромом", а также между двумя правительствами. Места для каких-либо третьих сил, тем более политических сил просто не предусмотрено и не может быть", — сказал Данилюк в эфире радио "Новое время", отвечая на вопрос, могут ли быть посредники в переговорах, в том числе глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.