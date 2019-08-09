КИЕВ, 9 авг /ПРАЙМ/. Соломенский районный суд Киева арестовал на два месяца с возможностью внесения залога в 79 тысяч долларов бывшего члена Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Владимира Евдокимова по делу "Роттердам плюс", сообщила в пятницу общественная организация "Центр противодействия коррупции".

"Роттердам плюс" — методика формирования цены на уголь при производстве электроэнергии тепловых электростанций на Украине. Введена в действие в мае 2016 года. Цена угля по формуле "Роттердам плюс" должна формироваться с учетом индекса на европейской бирже в Роттердаме плюс стоимость доставки.

"Судья Соломенского суда Мария Зелинская выбрала мера пресечения экс-члену Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Владимиру Евдокимову, одному из шести подозреваемых по делу "Роттердам плюс", — сообщила организации в Facebook.

По данным общественников, Евдокимову назначен залог в 2 миллиона гривен (79 тысяч долларов), что в 25 раз меньше, чем просила Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) — почти 2 миллиона долларов.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заподозрило шесть человек, которые причастны к реализации формулы по формированию цены на уголь "Роттердам плюс", в результате которой, по версии следствия, потребителям электроэнергии нанесен убыток в размере около 750 миллионов долларов. Действия подозреваемых квалифицированы по статье "злоупотребление служебным положением", а представителям частных компаний инкриминируют пособничество. Один человек задержан, местонахождение пятерых остальных подозреваемых следствию неизвестно. Также в НАБУ устанавливают других лиц, причастных к совершению преступления.

По версии следствия, представители группы частных теплогенерирующих компаний в 2015 году начали давить на руководство регулятора, чтобы оно включило в тариф на электроэнергию расходы, которые в действительности не проводились, а именно — расходы на доставку и перевалку энергетического угля на Украине из портов в Европе. В марте 2016 НКРЕКП на приняла указанное предложение, предусмотрев указанные несуществующие расходы в формуле, по которой рассчитался тариф для всей тепловой генерации.