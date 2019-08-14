МОСКВА, 14 авг /ПРАЙМ/. Мосгорсуд в среду рассмотрит жалобу на продление ареста бывшего министра открытого правительства РФ Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на 4 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в суде.

Судебное заседание назначено на 11.30. В этот же день суд рассмотрит жалобы и других фигурантов этого дела. Всем им Басманный суд столицы в июле продлил меру пресечения до 25 октября.

По данным СК РФ, в 2011-2014 годах Абызов похитил 4 миллиарда рублей у крупных поставщиков энергии в Новосибирской области — "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетей" — и вывел их за рубеж. Экс-министр себя виновным не считает.

Ему и другим фигурантам — бывшему гендиректору бизнес-группы "Ру-Ком" Николаю Степанову и его заместителю Максиму Русакову, директору по экономике и финансам новосибирского АО "Ремонтэнергомонтаж и сервис" (РЭМиС) Галине Фрайденберг, председателю совета директоров ООО "Первый строительный фонд" Александру Пелипасову и бывшему гендиректору "Региональных электрических сетей" Сергею Ильичеву — предъявлены обвинения по статьям "создание, руководство и участие в организованном преступном сообществе" и "мошенничество в особо крупном размере".

Как неоднократно в суде заявлял экс-министр, в рамках этого дела наложен арест на различные активы физических лиц и компаний, в том числе связанных с ним самим, более чем на 20 миллиардов рублей. Такое поведение следствия он расценивает как давление.

Абызов в мае 2012 года был назначен министром РФ, ответственным за организацию работы правительственной комиссии по координации деятельности открытого правительства. Через шесть лет он покинул пост министра в связи с упразднением должности.