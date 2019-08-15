Fitch повысило рейтинг "Газпрома" и "Газпром нефти" до "BBB" с "BBB-", прогноз стабильный
МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте "Газпрома" и "Газпром нефти" до "BBB" с "BBB-", прогноз по рейтингам стабильный, говорится в релизе агентства.
Решение о повышении рейтинга принято после аналогичного рейтингового действия в отношении Российской Федерации.
https://1prime.ru/energy/20190815/830242022.html