МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте "Газпрома" и "Газпром нефти" до "BBB" с "BBB-", прогноз по рейтингам стабильный, говорится в релизе агентства.

Решение о повышении рейтинга принято после аналогичного рейтингового действия в отношении Российской Федерации.