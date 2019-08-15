КИШИНЕВ, 15 авг /ПРАЙМ/. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что надеется в конце августа — начале сентября встретиться с главой РФ Владимиром Путиным и обсудить газовые вопросы.

"В конце августа — начале сентября уже точно запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным, сейчас оговариваются наши повестки, поскольку много событий и у нас, и у них. Точно не позднее 10 сентября у меня состоится встреча с Путиным в рамках рабочего визита, обсуждаться в том числе будут вопросы экспорта и газа", — заявил Додон в эфире телеканала Moldova 1.

Также президент Молдавии планирует отправиться в Польшу на церемонию, посвященную началу Второй Мировой войны, в сентябре он поедет в Брюссель и Нью-Йорк, чтобы выступить на заседании ГА ООН. Кроме того, в сентябре в Кишиневе пройдет второй Молдавско-Российский экономический форум, ожидается, что в нем примет участие вице-премьер РФ Дмитрий Козак.