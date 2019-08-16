МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Работа шахты "Денисовская" (принадлежит угледобывающей компании "Колмар") в Нерюнгринском районе Якутии приостановлена из-за пожара на питающей подстанции, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.

"Шахта обесточена, ее работа приостановлена", — сказал собеседник агентства.

По его информации, пожар удалось локализовать, пострадавших в результате ЧП нет, порядка 60 горняков выведены на поверхность.

Электроснабжение на шахте "Денисовская" будет восстановлено через 2-2,5 часа, сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС.

"На месте происшествия работают 16 человек и пять единиц техники Нерюнгринского пожарно-спасательного гарнизона. Работа шахты приостановлена. Погибших, пострадавших нет. Самостоятельно вышли на поверхность 60 работников шахты. Ориентировочно через 2-2,5 часа электроэнергия в шахте будет восстановлена", — говорится в сообщении.