МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Baker Hughes, a GE Company (BHGE) заключила договор о стратегическом партнерстве с Venture Global в реализации проекта строительства терминала для экспорта сжиженного природного газа (СПГ), сообщает нефтесервисная компания.

"Baker Hughes сегодня объявила о получении контракта и уведомления о возможности начала строительства комплексного технологического решения… для проекта Venture Global LNG Calcasieu Pass", — говорится в релизе компании.

Согласно контракту, BHGE предоставит свои технологии и оборудование для производства и распределения электроэнергии. Ожидается, что поставки оборудования начнутся во второй половине 2020 года, а компания также предоставит сопутствующие услуги, которые обеспечат помощь в надзоре, установке и вводе в эксплуатацию оборудования.

В феврале Федеральная комиссия по регулированию в области энергетики (FERC) США выдала компании Venture Global LNG Inc. разрешение на строительство терминала для экспортного СПГ. Одобрение касается строительства терминала Calcasieu Pass в Луизиане, экспортный потенциал которого составит 12 миллионов тонн СПГ в год.

Baker Hughes, a GE company (BHGE) — одна из крупнейших мировых нефтесервисных компаний, образована в июле 2017 года путем слияния Baker Hughes и GE Oil & Gas (нефтегазового подразделения американского концерна General Electric).