МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Подписанные президентом РФ Владимиром Путиным поручения направлены на исправление проблем в угледобывающей промышленности, глава государства остался "весьма недоволен" ситуацией в отрасли, заявил в субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Как отметил Песков, эти поручения даны практически за сутки до Дня шахтера.

"Президент остался весьма недоволен и посчитал недопустимой ситуацию, о которой ему рассказали участники встречи, в частности, профсоюзы. Речь о системе оплаты труда, когда работникам, выполняющим одну и ту же работу, платят разную зарплату", — рассказал журналистам Песков.

По его словам, глава государства посчитал неудовлетворительным и ряд других моментов, на исправление которых направлен подписанный перечень.