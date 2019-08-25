ЛОНДОН, 25 авг — ПРАЙМ. Небольшое землетрясение произошло на месте добычи сланцевого газа в английском графстве Ланкашир, сообщила компания-разработчик месторождения Cuadrilla.

"Мы подтверждаем, что имела место небольшая сейсмическая активность с магнитудой 2,1 на объекте… в Ланкашире. Это (землетрясение) продолжалось около секунды. В это время добыча методом фрекинга не производилась", — говорится в сообщении компании.

Землетрясение произошло в 23.01 субботы (01.01 воскресенья по московскому времени). О каких-либо разрушениях не сообщается, инфраструктура месторождения на пострадала. Cuadrilla заявляет, что уведомила соответствующие регуляторы о случившемся.

"Незначительные колебания почвы такого уровня ожидаемы. Землетрясение ощущалось работавшими на месторождении и некоторыми местными жителями. Сила его была меньше той, которая могла бы нанести ущерб", — отмечает компания.

В минувшие несколько лет сотни людей протестовали против намерения местных властей ряда регионов начать добычу сланцевого газа. Инициатива региональных властей разрешить добычу газа методом фрекинга вызвала протесты местных жителей, которые обеспокоены его влиянием на экологию и здоровье людей.

Фрекинг — метод добычи энергоресурсов, в том числе сланцевого газа, путем гидроразрыва пласта. В США в начале этого века благодаря нему началась "сланцевая революция", которая серьезным образом изменила мировой рынок нефти и привела к снижению цен на энергоресурсы. Технология вызывает серьезную критику со стороны ряда экспертов и экологов, и запрещена в ряде стран, а также в штатах Нью-Йорк и Вермонт. Cuadrilla добыла первые партии сланцевого газа на месторождении в Ланкашире в ноябре 2018 года.