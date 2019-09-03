ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — ПРАЙМ. "Русгидро" и входящая в структуру международной группы Enel компания "Энел Икс Рус" открыли первую на Дальнем Востоке России сеть быстрозарядных станций для электромобилей, говорится в сообщениях компаний.

"Энел Икс Рус", дочерняя компания Enel X, глобальной бизнес-линии группы Enel в области передовых энергетических решений, и один из крупнейших энергогенерирующих холдингов в России "Русгидро", на основе совместного соглашения, запустили 10 зарядных станций в Приморском крае. В соответствии с договором компания "Энел Икс Рус" осуществила поставку, установку и ввод станций в эксплуатацию, а "Русгидро" занималась их подключением к сети", — говорится в сообщении "Энел Икс Рус".

"Русгидро" отмечает, что это первая сеть электрозаправок в регионе. Зарядные станции установлены во Владивостоке, Артёме и Уссурийске. Они способны заряжать два электромобиля одновременно, обеспечивая до двухсот километров хода за 30-40 минут. Станции совместимы со всеми имеющимися сегодня на рынке электромобилями, а также соответствуют всем международным стандартам.

Зарядные станции установлены на парковках супермаркетов и торгово-развлекательных центров, у офисов Единых расчетных центров ДЭК "Русгидро" и на традиционных автозаправках. Станции являются быстрозарядными: дозаправка занимает несколько минут, полная зарядка – менее получаса. Оплата за киловатт/часы потребленной энергии может осуществляться через мобильное приложение. В течение первых двух недель зарядка электромобилей будет бесплатной.