МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Польша сегодня находится в выгодной переговорной позиции, обладая доступом к различным источникам газа, однако на поставки "Газпрома" приходится половина потребляемого страной "голубого топлива" и в случае принципиального отказа от них после 2022 года за альтернативы придется платить дороже, прокомментировал РИА Новости аналитик по газу Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Сергей Капитонов.

Подписанное в 1996 году соглашение между PGNiG и "Газпромом" на поставку газа в Польшу истекает в 2022 году. В 2018 году компания импортировала из России около 9,04 миллиарда кубометров. При этом в среду глава PGNiG Петр Вожняк заявил, что компания не планирует заключать новый контракт с "Газпромом", но позднее добавил, что PGNiG остается открытой к новым предложениям российского газового холдинга.

Капитонов отмечает, что сегодня газ в Польшу в виде СПГ идет из Катара и США (порядка 14% потребления в 2018 году), подписаны новые контракты на поставку ежегодно в общем 7 миллиона тонн (9,5 миллиарда кубов) американского СПГ с 2023 года, небольшие объемы трубопроводного газа идут из Германии, есть собственная добыча (4 миллиарда кубов в прошлом году), в октябре 2022-го запланирован ввод газопровода из Норвегии Baltic Pipe мощностью до 10 миллиардов кубов.

По словам эксперта, альтернативных контрактов Польши достаточно, чтобы с середины 2020-х годов обходиться без России. Но еще не по всем СПГ-проектам приняты инвестрешения, при этом уже сейчас портфель новых СПГ-контрактов больше мощности приемного терминала в Свиноуйсьце. Предполагается, что значительную часть СПГ PGNiG будет реализовать на спотовом рынке.

"А как реализовывать концепцию газового хаба или снабжать газом Украину, если значительные объемы польская PGNiG просто купит на американском терминале и сможет его поставить на любой рынок, где цены выше? Для стратегической энергобезопасности нужны гарантированные объемы в ГТС страны. Более того, ни один из глобальных поставщиков СПГ не способен обеспечить такую гибкость поставок, а также иметь такой запас конкурентоспособности по цене, как "Газпром", — говорит эксперт.

"В принципе, заявления польской стороны по поводу отказа от нового контракта можно воспринимать как "артподготовку" к будущим переговорам. У "Газпрома" есть все возможности для того, чтобы предложить Польше новый привлекательный контракт, но, возможно, он должен быть более гибким по цене и иметь меньший срок действия", — добавляет он.

"Но успех в заключении нового контракта будет зависеть от способности обеих сторон идти на компромиссы. В случае же принципиальной позиции польской стороны по отказу от контракта, Польша будет вынуждена платить определенную политическую надбавку к цене импорта российского газа", — заключает Капитонов.