МОСКВА, 17 сен /ПРАЙМ/. Саудовский министр энергетики Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд заявил, что королевству за два дня удалось наполовину восстановить утерянный из-за атаки объем нефтедобычи.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после субботней атаки на ее нефтяные объекты сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Министр уже заявил, что поставки саудовской нефти уже вернулись на прежний уровень.

"За два прошедшие дня нам удалось наполовину восстановить объем добычи нефти, утерянный в результате террористических атак на объекты Saudi Aramco", — сообщил министр на пресс-конференции, которую транслирует Al-Arabiya.