КИЕВ, 18 сен — ПРАЙМ. Утвержденный правительством план выделения газотранспортной системы Украины из "Нафтогаза" позволит завершить этот процесс до конца года, сообщила в среду пресс-служба украинского кабмина.

"Утверждение модели анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины" позволит продолжить начатые ранее процедуры и завершить их к концу 2019 года", — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что кабмин в среду одобрил план отделения оператора газотранспортной системы.

Кабмин также заявляет, что завершение процесса выделения ГТС сделает новый шаг в развитии рынка газа и явит собой выполнение взятых обязательств в рамках соглашения об ассоциации с ЕС.

Вместе с тем министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель обратил внимание, что решение об отделении ГТС принято в преддверии трехсторонней газовой встречи.

"Мы разработали модель анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины" в соответствии с требованиями Третьего энергопакета. Очень важно, что нам удалось сдвинуть ситуацию перед трехсторонними переговорами между Украиной, ЕС и РФ. Надежная и бесперебойная работа украинской газотранспортной системы очень необходима для поставщиков и потребителей из стран ЕС. Деполитизация темы управления ГТС даст нам возможность занять сильную позицию в будущих переговорах", — цитирует Оржеля пресс-служба украинского кабмина.