БРЮССЕЛЬ, 19 сен — ПРАЙМ. Рассмотрение апелляции Еврокомиссии на решение суда ЕС по доступу "Газпрома" к трубопроводу Opal, если она будет подана, может занять два-три года, заявил вице-президент ЕК Марош Шефчович на пресс-конференции.

Сейчас у Еврокомиссии две возможности, одна из них — подать апелляцию, отметил он.

"Мы оцениваем, что это может означать и временной отрезок. Насколько мы можем судить по предыдущей практике, процесс может занять два-три года", — сказал Шефчович.

"Сейчас мы оцениваем на экспертном уровне… решение должно быть принято на политическом уровне коллегией (еврокомиссаров), и пока это не стоит на повестке дня", — заключил вице-президент ЕК.

Еврокомиссия в 2016 году расширила доступ "Газпрома" к газопроводу Opal, принимающему газ "Северного потока". Компания могла на исключительных правах бронировать 50% (около 12,3 миллиарда кубов) из доступных для нее примерно 25 миллиардов кубов транзитных мощностей трубы и могла получить через аукционы с третьими сторонами все остальные 50% транзитной мощности.

Однако в сентябре Суд ЕС по иску Польши отменил это решение, сочтя его нарушающим принцип энергетической солидарности. Теперь "Газпром" вновь может бронировать лишь половину транзитной мощности газопровода. Поставки по Opal российская компания снизила с 14 сентября, при этом слегка увеличив прокачку через трубопровод Nel, который тоже принимает газ из "Северного потока", но обладает меньшей мощностью по сравнению с Opal. Также "Газпром" начал увеличивать транзит через Украину.