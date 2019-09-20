МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Индийские нефтяные компании ждут налоговых льгот, чтобы совместно с "Роснефтью" начать проект "Восток ойл" – разработка арктических месторождений на севере Красноярского края. Индия все больше зависит от импорта энергоносителей и стремится к диверсификации поставок. "Роснефть" заинтересована в привлечении индийских компаний для разработки арктических месторождений. Однако российско-индийскому сотрудничеству в энергетической сфере препятствует позиция Минфина.

Сечин в Индии

Премьер-министр Индии Нарендра Моди принял участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке в качестве почетного гостя. Моди выступает за углубление экономических отношений с Россией, прежде всего в энергетической сфере. На ВЭФ было принято российско-индийское заявление о сотрудничестве в области энергетики в 2019-2025 годах. Важной составляющей этого сотрудничества должна стать совместная разработка арктических месторождений нефти в России.

На этой неделе глава "Роснефти" Игорь Сечин совершил поездку в Индию и встретился с министром энергетики этой страны Дхармендрой Прадханом. Во время встречи Прадхан сообщил о планах увеличения импорта российской нефти и о готовности консорциума индийских энергетических компаний во главе с Indian Oil участвовать в разработке нефтяных месторождений в России.

"Сегодня я встретился с его превосходительством Игорем Сечиным, главой "Роснефти". Мы детально обсудили возможности увеличения импорта нефти", — сообщил Прадхан представителям индийских СМИ после встречи с главой "Роснефти". Прадхан назвал "Роснефть" самым важным партнером Indian Oil и других индийских компаний и особо подчеркнул, что совместные инвестиции являются взаимовыгодными как для России, так и для Индии.

Индийский министр также приветствовал инициативу "Роснефти" увеличить в два раза мощность НПЗ в Вадинаре и обещал всестороннюю поддержку со стороны правительства в реализации этого проекта. На начальном этапе расширения НПЗ в Вадинаре мощностью 10 млн т/г планируется строительство нефтехимического комплекса, что потребует инвестиций в размере $850 млн.

Индийские СМИ сообщили, что Сечин также выразил готовность развивать сотрудничество и обещал увеличить поставки нефти и нефтепродуктов в Индию. В настоящее время ведутся переговоры между "Роснефтью" и индийскими трейдерами с целью заключения долгосрочных контрактов, которые должны обеспечить диверсификацию поставок нефти.

Индийские запросы

Индия – третий крупнейший потребитель нефти в мире. По данным ВР Statistical Review of World Energy, в 2018 году потребление нефти в стране достигло 239,1 млн тонн н. э., а собственная добыча составила 39,5 млн тонн. Спрос на нефть в Индии за последние десять лет вырос более чем на 60%.

Индия импортирует нефть в основном из стран Ближнего Востока. В первом полугодии крупнейшим поставщиком стал Ирак, за ним следует Саудовская Аравия. Среди основных поставщиков до недавнего времени был Иран, но Индия была вынуждена значительно сократить закупки нефти в Исламской республике из-за санкций со стороны США. Благодаря политике диверсификации, Индия стремится сократить долю ближневосточной нефти в импорте. По данным индийских источников, в конце первого полугодия поставки из стран Ближнего Востока сократились до 56% по сравнению с 60% годом ранее.

Вопрос диверсификации поставок стал особо актуальным после атаки дронов на объекты нефтяной инфраструктуры в Саудовской Аравии. В результате атаки был нанесен существенный ущерб, что привело к падению добычи в Саудовском королевстве более чем в два раза.

Обстановка в районе Персидского залива резко обострилась, это вызвало скачок цен на моторное топливо на внутреннем рынке Индии. Несмотря на заявления правительства Индии о способности обеспечить внутренний спрос благодаря диверсификации, цены на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ продолжают расти.

"Роснефть" зовет индийцев в Арктику

"Роснефть" предлагает индийским компаниям принять участие в проекте "Восток ойл", который в Индии называют восточным кластером. По сообщениям индийских СМИ, "Восток ойл" был в центре обсуждений во время переговоров Сечина и Прадхана. Российская компания планирует объединить в этом проекте добывающие активы в Арктике: Ванкорскую группу, которая включает Ванкорское, Сузунское, Тагульское и Лодочное месторождения, Пайяхскую группу, подконтрольную "Нефтегазхолдингу" во главе с Эдуардом Худайнатовым, и ряд других перспективных участков на севере Красноярского края. По заявлениям "Роснефти", добыча на месторождениях "Восток ойл" может достичь к 2030 году 100 млн тонн – огромный объем, который может обеспечить растущие потребности индийского рынка.

Крупнейшим месторождением "Восток ойл" является Пайяхское. В июне этого года Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых утвердила оценку извлекаемых запасов нефти этого месторождения в объеме 1,2 млрд тонн. Однако ряд экспертов полают, что эта оценка предварительная и требует подтверждения.

Кроме того, запасы Пайяхи относятся к категории трудноизвлекаемых из-за низкой проницаемости пласта-коллектора. Разработка месторождения потребует больших инвестиций, по разным оценкам от $5 млрд до $20 млрд. Большой разброс объясняется разными оценками затрат на строительство необходимой производственной и транспортной инфраструктуры.

Однако на последнем ПМЭФ Сечин развеял сомнения экспертов, заявив, что Пайяхская группа будет определять лицо всей нефтедобывающей отрасли России. По его словам, на севере Красноярского рая может залегать 5 млрд тонн нефти, по консервативным оценкам. Более того, Сечин сказал, что на скважине, пробуренной на Пайяхской группе, был получен приток нефти в объеме 720 т/сут. – выдающийся показатель для России.

На ПМЭФ Сечин также публично призвал правительство РФ предоставить налоговые льготы для "Восток ойл", чтобы обеспечить инвестиционную привлекательность проекта. По сообщениям индийских СМИ, "Роснефть" обещала консорциуму с Indian Oil во главе поддержку со стороны российского правительства, поэтому индийская сторона обеспокоена нежеланием предоставлять "Восток ойл" налоговые льготы.

По сообщениям индийских СМИ, разработка месторождений в Арктике требует очень больших инвестиций, которые готовы предоставить индийские компании, но только в случае получения налоговых льгот от российского правительства.

Для "Восток ойл" у Минфина льгот нет

Против предоставления налоговых льгот для "Восток ойл" выступает финансовый блок правительства РФ во главе с первым вице-премьером, министром финансов Антоном Силуановым.

Минфин обеспокоен сокращением налогооблагаемой базы в связи с предоставлением льгот нефтяникам и стремится не допускать выпадения доходов из бюджета. В июле с подачи Минфина президент РФ Владимир Путин ввел мораторий на предоставление льгот на разработку нефтяных месторождений до конца 2019 года. За это время правительство должно завершить инвентаризацию месторождений и разработать порядок предоставления государственной поддержки.

В "Роснефти" считают, что мораторий на предоставление льгот не должен распространятся на "Восток ойл", поскольку инвентаризация охватывает разведанные и находящиеся в разработке месторождения.

Деструктивная позиция Минфина и необходимость заставила Сечина написать письмо Путину с обоснованием предоставления льгот для "Восток ойл". Однако никаких решений по этому поводу не принято.

Налоговая нагрузка на нефтяников растет, поэтому только льготы позволяют вести разработку труднодоступных арктических месторождений. 19 сентября Госдума приняла закон, который отменяет временное ограничение для надбавок к НДПИ на нефть и на газ, делая их бессрочными. Законодательством был установлен повышающий коэффициент с 2019 по 2021 года для НДПИ на газ, добываемый "Газпромом", в размере 1,4441, и на нефть ставка налога была увеличена на 428 руб. По мнению Минфина, повышение ставки НДПИ принесет в бюджет около 340 млрд руб. в год.

Денег некуда девать

Российский бюджет не испытывает недостатка в средствах, их в буквальном смысле некуда девать, что подтвердил недавно завершившийся Московский финансовый форум. В январе-августе 2019 года профицит бюджета превысил 2,56 трлн руб. Бюджет на 2019 год сформирован из расчета цены на нефть сорта Urals $40,8/барр. + 2% индексации. Все средства выше заложенной в бюджет цены на нефть в соответствии с бюджетным правилом поступают в Фонд национального благосостояния, который на 1 сентября достиг 8,17 трлн руб.

В следующем году профицит бюджета составит 0,8% ВВП, в 2021 – 0,5% ВВП, а в 2022 – 0,2% ВВП. Заложенная в бюджет цена на нефть на следующий год составит после индексации $42,45/барр. В Минфине признают, что падение цены ниже этого уровня возможно, но в течение непродолжительного периода времени.

В следующем году только на покупку валюты по бюджетному правилу Минфин направит 2,3 трлн руб., но дать налоговые льготы для "Восток ойл" не представляется возможным.

Индийские источники сообщают, что без налоговых льгот участие в проекте "Восток ойл" консорциума во главе с Indian Oil является экономически нецелесообразным. Пока в России принимается решение о налоговом режиме для арктических месторождений, высокопоставленная делегация из Индии отправляется в США для ведения переговоров о поставках нефти. Источники в Нью-Дели сообщают, что США готовы предложить нефть из своих резервов на льготных условиях, чтобы компенсировать сокращение поставок из Саудовской Аравии.