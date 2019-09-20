МОСКВА, 20 сен – ПРАЙМ. Глава компании "Россети" Павел Ливинский и руководитель Удмуртии Александр Бречалов представили президенту РФ Владимиру Путину в ходе его поездки в Ижевск оптимальную модель управления электросетевым комплексом на примере республики, сообщают "Россети".

В Удмуртии за год были внедрены технологические решения на базе отечественных программных продуктов, позволившие повысить эффективность электроснабжения, а консолидация региональных электросетевых активов на базе "Россетей" способствовала реализации социально значимых проектов на территории региона, говорится в сообщении.

"За счет объединения активов в 2018 — 2020 годах консолидированный региональный бюджет суммарно получит 3,5 млрд рублей, а рост ежегодных налоговых поступлений увеличится почти на 40%", — отметил Ливинский. Он также рассказал о цифровой трансформации компании, продемонстрировав преимущества интеллектуального оперативно-технологического управления на примере Ижевского городского диспетчерского пункта, открытого накануне.

Путин одобрил инициативу о масштабировании целевой модели управления электросетевым комплексом и в других субъектах РФ, а также положительно оценил синергетические эффекты от ее внедрения до 2030 года, сообщили "Россети".