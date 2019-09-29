ПРАГА, 29 сен — ПРАЙМ. Запуск запланированного к постройке нового энергоблока на АЭС "Дукованы" на юго-востоке Чехии можно осуществить не ранее 2038-2040 годов, заявила в воскресенье журналистам глава госуправления по ядерной безопасности Дана Драбова.

Обе существующие в Чехии АЭС, "Дукованы" и "Темелин" на юго-западе страны, были построены в разное время по советским проектам. Старейшая из двух станций — "Дукованы" — была запущена в 1985-1987 годах, она имеет четыре энергоблока общей мощностью 2040 МВт. Топливо для обеих станций поставляет госкорпорация "Росатом". В начале июля вице-премьер и глава минпромторга Карел Гавличек сообщил журналистам, что правительство приняло решение о строительстве на АЭС "Дукованы" нового энергоблока мощностью 1200 МВт взамен одного из старых. Примерная стоимость строительства блока, по словам министра, составит "более 100 миллиардов крон" (около 4,5 миллиарда долларов).

"Планируемый новый энергоблок на АЭС "Дукованы" может быть реально готов к запуску в период между 2038 и 2040 годами. Министр Гавличек постоянно говорит, что удастся успеть к 2035 году. Но в таком случае это строительство должно действительно стать приоритетным, причем не только на бумагах и в речах, необходимо делать конкретные шаги по его реализации", — сказала Драбова.

Для участия в тендере на строительство нового энергоблока еще в начале 2018 года подали заявки шесть фирм: "Росатом", французская EDF, южнокорейская KHNP, китайская China General Nuclear Power, американская Westinghouse и совместный проект французской Arevа и японской Mitsubishi Atmea. Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев подтвердил журналистам 9 июля в Екатеринбурге намерение госкорпорации участвовать в тендере на строительство нового блока АЭС "Дукованы".

Окончательное решение о том, строить ли новый энергоблок, по словам Драбовой, может быть принято около 2025 года. Ранее уполномоченный правительства по этому вопросу Ярослав Мил сообщил, что тендер на строительство мог бы стартовать в 2020 или 2021 году и продолжался бы не более трех лет. "Если это так и произойдет, то хорошо. Но до той поры это все лишь декларации", — сказала Драбова.