По просьбе Росатома уточняется формулировка заголовка и первых двух абзацев.

МОСКВА, 4 окт /ПРАЙМ/. Россия и Филиппины выразили готовность изучить возможность строительства атомной электростанции малой мощности на основе малых модульных ядерных реакторов.

Речь об этом шла в Москве на филиппинском бизнес-форуме, передает корреспондент РИА Новости. С российской стороны за этот возможный проект будет отвечать компания "Русатом Оверсиз" (входит в госкорпорацию "Росатом"), со стороны Филиппин — местное министерство энергетики.

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев по итогам встречи президента РФ Владимира Путина с филиппинским лидером Родриго Дутерте в четверг сообщил, что Россия предлагает Филиппинам содействие в развитии атомной энергетики этой страны.